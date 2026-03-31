В Казахстане на одного спортсмена будут выделять до 415 тыс. тенге

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан инициировало реформу системы финансирования детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) для повышения качества и доступности детского спорта.

С 2026 года вводится подушевое финансирование, при котором средства будут выделяться на каждого ребёнка. Минимальные расходы на одного спортсмена увеличатся с 233 тыс. до 415 тыс. тенге в год.

Также предусмотрено повышение зарплаты тренеров примерно на 30% за счёт доплат за квалификацию. Одновременно внедряется единая цифровая платформа для учёта и управления системой спорта.

Новая модель охватит все государственные ДЮСШ и направлена на развитие массового спорта и повышение престижа профессии тренера.