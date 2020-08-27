Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, передает Otyrar.KZ.

Согласно документу, иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры, в том числе из Казахстана, вновь получили возможность приезжать в Россию.

Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах. С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию.

В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

Также все спортсмены проходят тестирование на коронавирус и теперь для въезда, помимо паспорта, необходим подтверждающий документ участника соревнований на территории России, а именно – включение в список (с указанием пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и даты въезда), направленный Минспортом России в ФСБ России, МВД России и Росавиацию.