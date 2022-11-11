На ЧМ мира по армрестлингу шардаринские спортсмены стали обладателями золотых медалей

28 батыров из Шардары стали обладателями золотых медалей чемпионате мира по армрестлингу.

В турецком городе Анталья на Чемпионате мира по армрестлингу среди взрослых, кадетов, юношей, молодежи и ветеранов сборная Казахстана заняла первое общекомандное место.

Казахстанские армрестлеры в общей сложности завоевали 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей, передает OTYRAR со ссылкой на zakon.kz.

В соревнованиях, в которых приняли участие 1700 спортсменов из 54 стран, честь Казахстана защищали 200 спортсменов.