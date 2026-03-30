В Казахстане повышают статус профессии социального работника

В Казахстане продолжается развитие системы профессиональной квалификации социальных работников.

Сегодня в стране работают 12 235 специалистов, из которых 1 251 задействован в неправительственном секторе. Более 2,3 тысячи социальных работников уже прошли процедуру официального признания профессиональных квалификаций.

Механизм был внедрён министерством труда и социальной защиты населения РК для повышения качества специальных социальных услуг и укрепления статуса профессии.

Для подготовки специалистов утверждены два профессиональных стандарта, а на платформе Skills.enbek.kz размещены профильные образовательные курсы. Обучение по ним прошли свыше 11 тысяч социальных работников.

Также создан реестр социальных работников, где фиксируется уровень профессиональных компетенций специалистов. С июня 2025 года по всей стране действует система признания квалификаций, реализуемая на базе национального научного центра развития сферы социальной защиты.

На сегодняшний день подтверждение профессиональных навыков получили 2 311 специалистов.

Полученный сертификат учитывается при аттестации и присвоении квалификационных категорий, что способствует профессиональному росту социальных работников и повышению престижа этой профессии.