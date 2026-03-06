В Казахстане приняли решения по экспорту говядины и импорту яиц

Под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрены вопросы, связанные с продовольственной и экономической безопасностью страны.

Как отметили участники заседания, решение принято с учётом стабилизации цен на внутреннем рынке и достаточного объёма запасов.

«Введение временных ограничений на экспорт картофеля признано нецелесообразным», — сообщили в комиссии.

Вместе с тем будут смягчены требования к экспортёрам говядины для получения квот. Сейчас для участия требуется наличие собственной откормочной площадки на не менее чем 5 тысяч голов и собственного мясокомбината.

«Министерству сельского хозяйства поручено внести изменения в действующие правила распределения квот», — отмечается по итогам заседания.

Одновременно продлён запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в страны Евразийский экономический союз. Мера направлена на сохранение племенного фонда и обеспечение сырьём отечественных перерабатывающих предприятий.

Кроме того, на шесть месяцев планируется ввести запрет на импорт куриных яиц, включая поставки из стран ЕАЭС.

По данным министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в стране работают 70 птицефабрик, а производство яиц по итогам 2025 года выросло на 2,4%, достигнув 4,56 млрд штук. При этом обеспеченность внутреннего рынка собственной продукцией составляет 98%.

Также комиссия рассмотрела вопрос о возможном запрете импорта комплектующих для железнодорожного подвижного состава.

По итогам обсуждения решено не вводить ограничения, однако Қазақстан темір жолы поручено отдавать приоритет закупкам у отечественных производителей.