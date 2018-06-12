Индекс потребительских цен в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 100,3%.

В ЮКО цены на продовольственные товары повысились на 0,1%, непродовольственные – 0,7%, платные услуги населению – 0,1%.

На рынке продовольственных товаров в мае 2018 года повышение цен отмечено на свеклу – 16,4%, картофель – 14,9%, сахар-песок – 5,9%, минеральную воду – 4,7%.

А их снижение на капусту – 24,9%, огурцы – 19,1%, чеснок – 18,2%, помидоры – 14,8%, бананы – 10%, гречневую крупу – 2,6%, мясной фарш – 1,5%.

Из непродовольственных товаров повысились цены на сжиженный газ – 10,9%, строительные материалы – 3,9%, дизельное топливо – 2,8%, посуду – 2,7%, обувь – 2,4%, текстильные изделия – 1,5%, а снизились на бензин – 1,7%.

В сфере платных услуг повысились цены на воздушный транспорт – 13,6%, ремонт бытовых приборов – 12,9%, ремонт часов – 9,1%, а снизились железнодорожный транспорт – 1,8%.