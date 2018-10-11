В сентябре 2018 года по сравнению с августом индекс потребительских цен по Туркестанской области составил 100,6%. Повысились цены как на продовольственные, так и непродовольственные товары, сообщает kursiv.kz.

По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, продукты подорожали на 1,2%, а непродовольственные товары на 0,6%. Больше всего цена повысилась на картофель – 16,7%, хлеб из муки первого сорта – 15,5% и яйца – 10,7%. Подорожали также мука первого сорта, сахар-песок, мясо птицы, подсолнечное масло, пшено, рис, молочные продукты и минеральная вода. Хлеб из муки высшего сорта подорожал на 2,4%. Дороже теперь стоят апельсины и лимоны, а вот морковь, виноград и капуста подешевели. Причем виноград подешевел почти на треть (28,6%).

Что касается непродовольственных товаров, то больше всего цены повысились на моющие средства, они стали дороже на 3%. Уголь подорожал почти на 2%, дизельное топливо на 1,2%. Что касается сферы платных услуг, то и здесь в сентябре население Туркестанской области ждал сюрприз. В основном они остались на уровне предыдущего месяца, но цены на аренду благоустроенного и неблагоустроенного жилья повысились на 17,4% и 2,2% соответственно. А вот на высшее образование снизились почти на 20%.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области Ганибет Аубакиров объяснил, что «по продовольственному сектору повышение цен произошло в основном на мучную продукцию. Пшеница подорожала по сравнению с прошлым годом с 37-38 тыс. тенге за тонну до 50 тыс., — говорит Ганибет Аубакиров. – Я сам посетил несколько рынков в области и везде предприниматели говорят одно и то же: мука и сахар подорожали из-за поставщиков, которые ссылаются на доллар и ГСМ. Яйца стали дороже из-за цен на корм, который к нам на юг поставляют с северных районов. Там подорожало, и пошла цепная реакция. Особо хочу отметить, что сами предприниматели не поднимают марджу, аренда на базарах тоже не повышалась. Ну и надо отметить, что с присвоением Туркестану статуса областного центра, подорожание здесь произошло по всем параметрам: начиная от аренды недвижимости, стоимости жилья до коммунальных услуг».

В Туркестане планируется установить так называемые социальные лотки, где цена на основные продукты питания будет прежней. Например, там сахар будут продавать по 220 тенге за кг, тогда как в городе его стоимость равняется 250 тенге за кг. Уже определено несколько участков в спальных микрорайонах и в районах с наибольшим скоплением людей для установки павильонов.