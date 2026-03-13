Мужчина, находившийся в коме 35 дней, пришел в себя

Житель Шымкента, попавший в дорожно-транспортное происшествие и оказавшийся на грани смерти, пришёл в сознание спустя 35 дней. Все это время он находился в коме. По словам врачей, сейчас его состояние постепенно улучшается. Если положительная динамика сохранится, пациента выпишут домой уже через несколько дней.

5 февраля 31-летний житель Шымкента, попал в дорожно-транспортное происшествие и был экстренно доставлен в больницу. В результате аварии мужчина получил тяжёлые травмы:повреждение головного мозга, переломы нескольких позвонков и другие множественные травмы. Прогнозы были неутешительные.

Бахытжан Позилов, главный врач шымкентской гкб №1: «На первый взгляд казалось, что надежды почти нет. Но, мы решили бороться до конца и приложили максимум усилий. Провели несколько этапов операции — она была очень сложной. Внутри головного мозга скопилась кровь. Если пытаться удалить её, есть риск из-за других травм, а наркоз тоже было трудно применять. Однако спустя 35 дней пациент пришёл в сознание. Сегодня утром я его осмотрел — он уже говорит, что хочет домой. Состояние и у него, и у его супруги хорошее. Обычно если человек долго находится в коме, память возвращается не сразу, многое забывается. У этого пациента есть энцефалопатия, но со временем она должна пройти».

Все эти дни стали очень серьезным испытанием для семьи пострадавшего. Он — многодетный отец, единственный сын в своей семье. Его супруга и мама верили и молились за благополучный исход.

Тогжан Асылбек, жительница города: «У нас дома трое дочерей и двое сыновей. Его мама тоже ждёт дома и молится за его благополучие. Я сама беременна шестым ребёнком, скоро ждём малыша. Спасибо его силе, в первую очередь благодарность Аллаху, врачам и ему самому. Спасибо, что не сдался и боролся. Я всё время была рядом. Хотя он лежал в реанимации, утром приходила и уходила только вечером. Домой идти и спокойно спать не получается. Мой муж — единственный сын в семье».

По словам специалистов, случаи, когда человек после длительной комы приходит в сознание и его состояние начинает улучшаться, встречаются редко. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.