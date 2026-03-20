В Шымкенте прошел конкурс «Көктем аруы — 2026». Красавицам пришлось пройти через целую череду испытаний, для того, чтобы доказать, что именно она — самая-самая.

На корону конкурса «Көктем аруы — 2026» претендовала и Тансу́лу Сауранова. Девушка учится на втором курсе в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова. Из за любви к искусству, девушка выбрала профессию преподавателя музыки. Тансулу очень пластична, а еще она свободно чувствует себя перед публикой. Но в этом случае, все же она волновалась.

Тансулу Батырханкызы, участница конкурса: «Организация конкурса на очень высоком уровне. Мы готовились всего одну неделю, поэтому есть волнение. Я часто выступаю на сцене, но всё равно переживаю. Руки дрожат, ноги немного трясутся. Думаю, самым сложным этапом для меня стали «вопросы и ответы».

Заявки на участие в конкурсе «Көктем аруы» подали более 50 девушек. Но в финал прошли только 10 участниц. Жюри оценивало внешние, интеллект и жизненные приоритеты конкурсанток. Одним из главных членов жюри была победительница «Мисс Шымкент — 2025» Нурай Айнабек.

Нурай Айнабек, «Мисс Шымкент — 2025»: «Я тоже участвовала в подобных конкурсах, поэтому понимаю, как волнуются девушки. Видно, что они хорошо подготовлены. Мне всё очень понравилось, всё было на высоком уровне. Я считаю, участницы должны быть гармоничны во всём — внешность, дефиле и талант должны соответствовать друг другу».

Организаторы добавили специальный этап для популяризации национальных ценностей. Участницы продемонстрировали свое воспитание, знание традиций и обычаев.

Жансерик Жуман, руководитель Молодёжного ресурсного центра: «Всем участницам будут вручены ленты и статуэтки. За 1, 2 и 3 места предусмотрены денежные призы — 200, 100 и 50 тысяч тенге. Победительнице конкурса «Көктем аруы» будет вручена корона».

По итогам конкурса третье место заняла Сандугаш Бегалыкызы, второе место досталось Акботе Куралбеккызы. Главной красавицей конкурса «Көктем аруы — 2026» стала Тансу́лу Батырханкызы.