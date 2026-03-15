В Шымкенте референдум проходит в праздничной атмосфере

Знать свои права и быть активным гражданином страны -для этого, считает Нилуфар Сайдуллаева, важно прежде всего подавать личный пример. На избирательный участок многодетная мама, воспитывающая восьмерых детей, пришла в сопровождении двух средних сыновей.

По словам жительницы города, её старший, уже совершеннолетний ребёнок, также принял участие в голосовании, а самый младший — четырёхмесячный малыш — ждёт маму дома. По словам Нилюфар референдум в семье восприняли как большой весенний праздник.

«У нас с утра праздничное настроение. Мы готовили праздничный обед, поэтому я немного позже пришла. Для меня это особенный день и для моей семьи тоже особый день, потому что я патриот Казахстана. Я не поменяю свою страну на другую. Мои дети не только закончили школу, но и учатся в Казахстане и получают высшее образование в Казахстане, потому что другой страны для меня нет»,- говорит многодетная мама

В том, что участие в голосовании важно для подрастающего поколения поддерживает и Лариса Пелипенко. Участие в референдуме — это проявление ответственности перед семьей и обществом. Всех кому исполнилось 18 лет женщина призывает принять участие в важном для страны событии.

«Это же их будущее. Как же — если они сейчас не проявят себя, их проявит кто-то другой, и тогда они будут жить не своим выбором, а выбором совершенно других людей. Поэтому нужно чётко определять свой выбор и свою позицию и за это голосовать, естественно»,— отмечает женщина.

На участок №174 приходят и с маленьким детьми, пока один родитель заполняет бюллетень, дети — терпеливо ждут. Председатель комиссии с улыбкой отмечает, что на их участке проживают очень ответственные семьи.

«Среди голосующих есть и взрослые, и молодежь. Особенно утром приходило большинство людей, активно проявляли свою гражданскую позицию. На настоящее время проголосовали 275 человек»,— говорит Гульжан Багалиева председатель комиссии участка №174.