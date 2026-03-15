Представители сферы культуры города Туркестана приняли участие в республиканском референдуме по проекту новой Конституции и сделали свой гражданский выбор. Участие деятелей культуры в политической кампании стало наглядным проявлением народного единства и уважения к культурным традициям.

В рамках важной политической кампании работники сферы культуры создали для избирателей праздничную атмосферу, исполняя песни и музыкальные произведения, отражающие национальные традиции. Таким образом жители Туркестана продемонстрировали свою связь с историческими и духовными корнями.

Праздничное шествие деятелей культуры по улицам города возглавил Кыдыр-Ата, который также принял участие в процессе голосования, показывая пример ответственности и гражданской позиции.

Перед многочисленными участниками референдума Кыдыр-Ата выступил с бата – словами напутствия и благословения, работники культуры исполнили концертные номера. Выступления местных артистов способствовали укреплению единства народа, сохранению культурного наследия и формированию гражданской сознательности.

Этот момент стал не только проявлением политической активности, но и примером сохранения национального духа и традиций для будущих поколений.

Мероприятие, организованное сотрудниками сферы культуры города Туркестана, позволило представить референдум как праздничное и значимое событие. Искусство и культура придали политической кампании дополнительную привлекательность и сделали её по-настоящему запоминающейся для горожан.