Центр по борьбе с дезинформацией зафиксировал серию информационных вбросов в день референдума

Центр по борьбе с дезинформацией фиксирует в информационном пространстве серию типичных информационных вбросов, распространяемых в день проведения референдума. Как отмечают специалисты Центра, подобное развитие событий прогнозировалось заранее.

«Как и прогнозировалось нами ранее (пост-1, пост-2), в день проведения референдума в информационном пространстве стали появляться и множиться типовые фейки и манипуляции, направленные на формирование недоверия к процедуре голосования», — сообщили в Центре.

По информации аналитиков, основная часть подобных публикаций распространяется через анонимные либо недавно созданные аккаунты.

«В большинстве случаев они распространяются анонимными или недавно созданными аккаунтами», — уточнили специалисты.

Согласно текущему мониторингу, наибольшая активность по распространению подобных материалов наблюдается в социальных сетях.

«По состоянию на текущий момент наибольшее количество подобных публикаций зафиксировано на платформах Threads, TikTok и Facebook», — говорится в сообщении.

Эксперты Центра также выделили наиболее распространённые типы информационных вбросов, зафиксированных на данный момент.

На первом месте — публикации архивных видеороликов, которые выдаются за актуальные кадры.

«1 место — архивные видеоролики про якобы “массовые вбросы бюллетеней” (6 публикаций)», — сообщили специалисты.

Вторую позицию занимают материалы, созданные или обработанные с использованием искусственного интеллекта.

«2 место — архивные и сгенерированные с помощью искусственного интеллекта материалы якобы про “митинги в городах Казахстана” с наложенным поверх видео текстом, отсылающим к референдуму (5 публикаций)», — отметили в Центре.

На третьем месте — неподтверждённые сообщения о якобы низкой явке избирателей.

«3 место — голословные сообщения о якобы низкой явке без подтверждающих сведений (4 публикации)», — сообщили специалисты.

Также зафиксированы публикации архивных материалов о конфликтах на избирательных участках.

«4 место — архивные видео, снятые 5–10 лет назад, в том числе за рубежом, о “конфликтах на избирательных участках” (1 публикация)», — уточняется в сообщении.

Анализ мониторинга показывает, что основная часть подобных публикаций распространяется на платформе Threads.

«Частота упоминаний по площадкам (оперативный мониторинг): Threads — около 65% публикаций, TikTok — около 25%, Facebook — около 10%», — сообщили специалисты.

Эксперты отмечают, что подобная информационная активность является типичной для электоральных процессов и часто развивается волнообразно.

«По опыту мониторинга электоральных кампаний в разных странах, в течение дня голосования информационная активность вбросов обычно развивается волнообразно и к вечеру переходит в новую фазу», — подчеркнули в Центре.

По прогнозам специалистов, ближе к вечеру возможно появление новых видов дезинформации.

«В период около 18 часов можно ожидать следующие тенденции», — сообщили аналитики.

Среди вероятных информационных вбросов специалисты называют:

— сообщения о «массовых нарушениях, которые якобы скрывали днем»;

— фейковые экзит-поллы;

— «сливы» с якобы уже известными результатами;

— публикации о «подготовке фальсификации итогов»;

— утверждения о «подмене бюллетеней при подсчете»;

— сообщения о «тайном вывозе урн»;

— публикации «документов» с якобы итоговыми результатами;

— заявления о «признании референдума незаконным» или «несостоявшимся».

В Центре подчеркнули, что каждая подобная публикация проверяется в установленном законом порядке.

«По каждому подобному вбросу в установленном Законом порядке проводится проверка», — сообщили специалисты.

В связи с этим Центр по борьбе с дезинформацией призывает граждан ответственно относиться к информации, распространяемой в интернете.

«Центр призывает граждан внимательно относиться к распространяемой информации, не делать поспешных выводов на основе неподтвержденных публикаций и не становиться невольными участниками распространения фейков», — говорится в обращении.

Также специалисты напоминают, что официальные сведения о ходе голосования и итогах референдума публикуются исключительно уполномоченными государственными органами.

«Официальные данные о ходе голосования и его итогах публикуются исключительно уполномоченными государственными органами в установленном законодательством порядке», — подчеркнули в Центре.

В завершение эксперты отметили, что внимательное отношение граждан к информации помогает сохранить спокойную общественную атмосферу в день голосования.

«Ваша внимательность помогает сохранить спокойную и ответственную атмосферу в день голосования», — резюмировали специалисты Центра по борьбе с дезинформацией.