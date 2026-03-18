В Туркестане стартовал чемпионат мира по көкпару

В Казахстане стартовал чемпионат мира по көкпару. В последний раз он проводился в 2017 году. Спустя девять лет исторический турнир вновь проходит в Туркестане. Организаторами турнира выступили Всемирная ассоциация кокпара, Федерация кокпара Республики Казахстан, Национальный центр конного спорта и акимат Туркестанской области.

17 марта на новом ипподроме Туркестана был дан старт чемпионату мира по кокпару. В соревнованиях принимают участие команды из 9 стран. В их числе сборные Афганистана, Китая, Венгрии, Монголии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Казахстана. Аким Туркестанской области поздравил участников с этим знаменательным событием

Данияр Кобыландин, президент Всемирной ассоциации кокпара: «Приветствую всех участников Чемпионата мира по кокпару. Огромное спасибо организаторам за слаженную работу по подготовке события. Ипподром в Туркестане соответствует всем мировым стандартам, есть вся необходимая инфраструктура. Желаю всем участникам удачи. К тому же, чемпионат проходит в Наурыз, поэтому поздравляю всех с этим замечательным праздником».

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами выступили заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов, президент Всемирной ассоциации кокпара Данияр Кобыландин, главный судья соревнований Жанысбек Саев, а также девятикратный чемпион Советского Союза по кокпару, ветеран спорта Абилхан Даулбаев. Организаторы отметили готовность команд.

Нуркен Байбориев, организатор: «В чемпионате мира по кокпару принимают участие сборные из 9 стран. К сожалению, команды из Кыргызстана, Пакистана и Азербайджана не смогли прибыть на турнир. Тем не менее, ожидается высокая конкуренция среди девяти сборных. Основная борьба, по прогнозам, развернётся между командами Узбекистана и Таджикистана, а также между сборными Китая и Афганистана. Безусловно, игры обещают быть зрелищными и напряжёнными. Отметим, что сборная Узбекистана приехала на чемпионат со своими лошадьми , тогда как остальные команды обеспечены ими казахстанской стороной. Ожидается, что турнир не обойдётся без рекордов. Подготовка прошла на высоком уровне. Желаем всем участникам удачи»!

Участники соревнований высоко оценили качество и потенциал современного ипподрома в Туркестане. Отметим, что при поддержке государства в целом по региону активно развивается спортивная инфраструктура.

Участник кокпара: «Думаю будет зрелищный чемпионат и призовой фонд очень внушительный. Я в составе сборной участвовал во многих турнирах. Хочется на этом чемпионате, который проходит в Туркестане выиграть главный приз. Соперникам желаю удачи. Пусть нам всем сопутствует удача»!

По регламенту с 17 по 19 марта пройдут игры группового этапа, по итогам которых лучшие команды выйдут в полуфинал. 20 марта состоятся полуфинальные встречи, а 21 марта — финал. Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 30 миллионов тенге.