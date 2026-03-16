В день референдума в Шымкенте родились 65 малышей

В исторический день референдума в родильных домах Шымкента на свет появились 65 младенцев. По словам врачей, состояние матерей и новорождённых стабильное. Этот день теперь станет для них особой датой в жизни. Ведь была принята новая Конституция, и 15 марта объявлено Днём Конституции.

Жительница Шымкента Акбота Нураман в 30 лет родила четвёртого ребёнка. Схватки у женщины начались в срок и 15 марта она взяла на руки долгожданного сына. Малышу дали имя Амир, вся семья радуется его появлению. Немного придя в себя после родов, женщина успела принять участие в референдуме и сделать свой выбор ради будущего страны.

Акбота Нураман: «Беременность у меня прошла хорошо. Вчера утром начались схватки. 15 марта я родила. После родов мы успели проголосовать. Сына назвали Амир. Его отец сказал, что был великий полководец Амир Темур, поэтому решили назвать в его честь».

В городском родильном доме в этот день появились на свет 17 младенцев. Все новорождённые находятся под наблюдением врачей. Сотрудники роддома подчеркнули, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. За состоянием каждого малыша ведётся тщательное наблюдение, уход осуществляется в специальных отделениях.

Айнур Кадырбекова, заведующая отделением: «Состояние у всех стабильное, всё проходит нормально. В этот день 90 женщин, находившихся у нас в роддоме, также приняли участие в референдуме и отдали свои голоса. Мы обязательно оказываем всю необходимую помощь во время родов, после чего наблюдаем за женщинами в течение двух часов».

В этот день в Казахстане родились 585 младенцев: 310 мальчиков и 275 девочек.

Кроме того, на свет появились две пары близнецов. А в Мангистауской области одному из новорождённых дали имя Атазан, в честь Основного закона страны.