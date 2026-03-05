Высокотехнологичная медицина становится доступнее жителям Туркестанской области

В Туркестане в центральной городской больнице прошёл пресс-тур для представителей СМИ. Журналистам рассказали о работе медицинского учреждения и развитии высокотехнологичной медицинской помощи.

Больница является одной из крупнейших многопрофильных клиник региона и находится в ведении управление здравоохранения Туркестанской области. В 2024 году учреждение получило аккредитацию первой категории, подтвердив высокий уровень качества медицинских услуг.

За прошлый год объём помощи в рамках системы Обязательное социальное медицинское страхование вырос более чем на 28%. При этом экстренная помощь, круглосуточный стационар и дорогостоящие исследования, включая компьютерную томографию и ангиографию, предоставляются пациентам бесплатно.

В больнице активно внедряются современные технологии лечения.

Так, в отделении интервенционной кардиологии проведено более 1700 операций по коронарографии и стентированию. Кроме того, впервые в регионе выполнены операции по кохлеарной имплантации — в 2025 году прооперировано 40 пациентов.

Главный врач больницы Гульмира Ахметова отметила, что развитие высокотехнологичной медицины остаётся одним из ключевых направлений работы.

«Наша цель — обеспечить жителей региона высокотехнологичной и безопасной медициной. С переходом на базу новой областной больницы мы планируем расширить спектр услуг и стать клиническим центром республиканского уровня», — подчеркнула она.

В ближайшее время медицинское учреждение переедет в новое здание областной многопрофильной больницы на 570 коек, где планируется дальнейшее развитие кардиохирургии, нейрохирургии и других специализированных направлений.