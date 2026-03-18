В Шымкенте врачи успешно удалили крупную опухоль мозжечка у 60-летней женщины

Как сообщили медики, женщина длительное время жаловалась на головные боли и головокружение.

«В последние две недели у пациентки появились тошнота, рвота и асимметрия лица», — отметили специалисты.

После этого ей провели МРТ, которое выявило опухоль мозжечка размером 5×6 см.

Пациентка прибыла из Алматы и была госпитализирована в городскую больницу №2.

«После трёхдневной подготовки проведена операция на головном мозге», — сообщили врачи.

По словам специалистов, вмешательство было крайне сложным.

«Опухоль располагалась в зоне, где сосредоточены жизненно важные центры, отвечающие за дыхание и координацию движений», — пояснили медики.

Операция прошла успешно.

«Состояние пациентки стабильное, жалобы на головокружение, боли и тошноту отсутствуют», — отметили в больнице.

Врачи планируют выписать пациентку уже через 5–6 дней.