В Шымкенте врачи успешно удалили крупную опухоль мозжечка у 60-летней женщины

Как сообщили медики, женщина длительное время жаловалась на головные боли и головокружение.
«В последние две недели у пациентки появились тошнота, рвота и асимметрия лица», — отметили специалисты.
После этого ей провели МРТ, которое выявило опухоль мозжечка размером 5×6 см.
Пациентка прибыла из Алматы и была госпитализирована в городскую больницу №2.
«После трёхдневной подготовки проведена операция на головном мозге», — сообщили врачи.
По словам специалистов, вмешательство было крайне сложным.
«Опухоль располагалась в зоне, где сосредоточены жизненно важные центры, отвечающие за дыхание и координацию движений», — пояснили медики.
Операция прошла успешно.
«Состояние пациентки стабильное, жалобы на головокружение, боли и тошноту отсутствуют», — отметили в больнице.
Врачи планируют выписать пациентку уже через 5–6 дней.