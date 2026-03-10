Врачи извлекли магнит и металлические предметы из кишечника ребенка

Ребенок был доставлен в приемное отделение городской детской клинической больницы бригадой скорой помощи с жалобами на сильные боли в животе, передает Otyrar.

По словам матери у ребенка появились боли в брюшной полости.

«Со временем состояние не улучшилось, боль в животе не проходила, поэтому мы обратились за помощью, и ребенка доставили в больницу», — рассказала мать.

В приемном отделении дежурные хирурги провели осмотр и назначили рентгенографию брюшной полости.

«В ходе обследования в кишечнике были обнаружены инородные предметы — магнит, винт и металлический элемент», — сообщили врачи.

После обследования ребенка госпитализировали в отделение детской хирургии, где ему в экстренном порядке провели операцию.

«Во время операции из кишечника были извлечены инородные предметы — магнит, винт и шестигранная гайка», — отметили специалисты.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, он продолжает получать необходимое лечение под наблюдением врачей.