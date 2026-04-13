200 военнослужащих завершили срочную службу в Шымкенте

В войсковой части 35748 регионального командования «Юг» в Шымкенте состоялась торжественная церемония проводов 200 военнослужащих, завершивших срочную службу по призыву 2025 года.

В ходе мероприятия был зачитан приказ о переводе солдат в запас, а отличившиеся военнослужащие получили награды и поощрения.

За время службы многие из них показали высокие результаты в боевой, физической и специальной подготовке, а также приняли участие в тактических учениях.

Командование части отметило, что армейская служба стала для молодых людей важным этапом формирования дисциплины, ответственности и гражданской позиции.

Церемония завершилась исполнением государственного гимна и торжественным маршем личного состава.