200 военнослужащих завершили срочную службу в Шымкенте

200 военнослужащих завершили срочную службу в Шымкенте

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы шымкентского гарнизона

В войсковой части 35748 регионального командования «Юг» в Шымкенте состоялась торжественная церемония проводов 200 военнослужащих, завершивших срочную службу по призыву 2025 года.

В ходе мероприятия был зачитан приказ о переводе солдат в запас, а отличившиеся военнослужащие получили награды и поощрения.

За время службы многие из них показали высокие результаты в боевой, физической и специальной подготовке, а также приняли участие в тактических учениях.

Командование части отметило, что армейская служба стала для молодых людей важным этапом формирования дисциплины, ответственности и гражданской позиции.

Церемония завершилась исполнением государственного гимна и торжественным маршем личного состава.

