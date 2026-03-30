Военнослужащие познакомились с историей Шымкента в комплексе «Шымкала»

В Шымкенте для военнослужащих срочной службы бригады противовоздушной обороны организовали экскурсию в историко-культурный комплекс «Шымкала», расположенный на территории «Старого города».

В ходе экскурсии солдаты познакомились с ценными экспонатами комплекса и историей древнего Шымкента. Основная цель мероприятия — популяризация истории города и знакомство военнослужащих с культурно-историческим наследием региона, где они проходят службу.

В экскурсии приняли участие 35 военнослужащих, которые проявили большой интерес и поделились положительными впечатлениями.

— Посещение таких исторических мест расширяет кругозор и помогает лучше понять историю. Провести выходной день, знакомясь с таким значимым объектом, для нас большая честь. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — отметил рядовой срочной службы Жомарт Рахымберди.

По информации сотрудников комплекса, «Шымкала» включена в государственный список памятников истории и культуры местного значения. Археологический объект представляет собой древнее городище в центре Шымкента, сохранившее элементы старинных укреплений.

В результате археологических раскопок, проводившихся с 2003 по 2020 годы, территория Старого города была преобразована в музей под открытым небом. Официальное открытие историко-культурного комплекса состоялось 1 мая 2021 года.

Во время экскурсии солдаты смогли увидеть уникальные артефакты, узнать интересные исторические факты и глубже познакомиться с культурным наследием региона.