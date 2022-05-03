Краснокнижные тюльпаны на грани исчезновения в Туркестанской области

Южноказахстанские степи могут остаться без уникальных тюльпанов Грейга в ближайшем будущем.

Об этом говорят активисты. Красных бутонов в Туркестанской области, а именно в местности Красной горы (прим. ред. Шұбайқызыл) становится все меньше. Причина тому — людская халатность, низкая экологическая культура, что в перспективе может привести к полному исчезновению тюльпанов Грейга. По словам местного жителя и гида Рустема Егембердиева, 10 лет назад площадь тюльпанов занимала 20 гектаров, а сейчас сократилась в разы.

«В последние несколько лет здесь регулярно проводились фестивали. Это не совсем правильно. Сюда съезжаются по несколько тысяч человек, они топчут землю. Кроме того, у многих местных жителей низкая экологическая культура. Иностранные туристы очень бережно относятся к природе. Им интересна история. При прогулке они смотрят под ноги, чтобы не наступить на тюльпан. Жители же нашего региона устраивают тут пикники», — говорит Рустем Егемберидиве, гид-экскурсовод

Впрочем, по словам экспертов, сказывается и природный фактор. Осадков в этом году выпало на порядок меньше.

«В этом году тюльпаны Грейга короче, чем обычно, распускаются с трудом. Мы считаем что это связано с отсутствием осадков, дождей было мало. Наш научные сотрудники взяли пробу почвы и изучают состояние самих цветов. В этом году часть Красной горы (прим. ред. Шұбайқызыл) вошла в состав Сайрам-Угамского национального парка. Десятки гектаров будут контролировать специальные инспекторы», — говорит Уласбек Кенбаев, директор Тюлькубасского филиала Сайрам-Угамского национального парка:

К слову, срыв краснокнижных тюльпанов строго карается законом. За подобное нарушение полагается штраф в размере до 9 миллионов тенге или лишение свободы на 3 года.