Госинспекторы труда выявили более тысячи нарушений на предприятиях Казахстана

С начала года государственные инспекторы труда помогли защитить права более 11 тысяч работников. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

По данным ведомства, по состоянию на 1 марта 2026 года на 102 предприятиях страны выявлена задолженность по заработной плате перед 408 сотрудниками на сумму свыше 284 миллионов тенге.

«В ходе проведённых проверок в различных организациях выявлено более тысячи нарушений трудовых прав работников», — сообщили в министерстве.

Руководителям предприятий, где были зафиксированы нарушения и долги по зарплате, выданы 707 обязательных для исполнения предписаний, а также наложены штрафы на сумму более 89 миллионов тенге.

В ведомстве отметили, что благодаря принятым мерам, в том числе установлению жёстких графиков и сроков погашения задолженности, удалось восстановить права 354 работников. Им было выплачено 253 миллиона тенге.

«Вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства находятся на особом контроле министерства», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, с начала года государственные инспекторы труда провели 1125 проверок, в ходе которых выявлено 1228 нарушений.

Из них:

• 1055 — в сфере трудовых отношений,

• 161 — по вопросам безопасности и охраны труда,

• 12 — в сфере занятости населения.

В результате принятых мер защищены трудовые права 11 354 работников.