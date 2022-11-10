Санитара ветстанции «попросили» убить собаку

Случилось это в Павлодарской области. За самовольный отстрел собак наказали санитара ветеринарной станции. Мужчина убил породистого щенка во дворе жилого дома, передает OTYRAR со ссылкой на телеканал Астана.

И это при том, что бродячих животных в Казахстане запретили отстреливать в марте 2022 года.

В областной ветстанции объясняют: от жителей Щербакты было множество жалоб на бродячих животных. И в тот день в селе убили одну собаку. Вот только почему домашнюю — большой вопрос.

«Согласно объяснительной данного сотрудника, был устный звонок из акимата, от кого именно, он не говорит. Такого распоряжения никто не может дать: пойти и убить. То что он превысил свои полномочия, я думаю, однозначно», — рассказал замрук ветстанции.

Стрелка оштрафовали на 61 тысячу тенге. Делом заинтересовались местные зоозащитники. Они считают, что отправившие санитара «на кровавую чистку улиц», руководствовались статьёй об убийстве животного в экстренной ситуации. Когда напал медведь, например, или сбежал буйный бык. Зоозащитники обратились в прокуратуру.

С начала года в Павлодарской области официально зафиксировано два случая жестокого обращения с животными. Но по факту их больше, утверждают активисты. И отмечают, что закон по-прежнему не определяет степень жестокости.

Отметим, что в этом году произошло несколько случаев нападения собак на детей.