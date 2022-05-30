Доставка за решетку. Интернет- магазин открыли в шымкентской колонии

Осужденные шымкентской женской колонии строгого режима, теперь могут заказывать еду и другую продукцию прямо за решетку, передает OTYRAR.

Газированные напитки, бургеры, средства гигиены, одежда и все это за решетку. Теперь каждый осужденный женской колонии может заказать себе доставку прямо в камеру. Заказ сначала приходит на КПП, там он проходит проверку, а дальше уже к заказчику.

«Можно заказать все что есть в этом списке, доставка приходит сразу. У нас тут есть свой личный кабинет. Заказываем, и доставка приходит вовремя. Никаких проблем, очень удобно», — говорит заключенная.

При этом, на свободе воспользоваться сайтом невозможно, он предназначен только для заключенных колоний. Таких онлайн магазинов в Шымкентских колониях пока два, уже скоро планируют открыть еще четыре онлайн-терминала.

«Каждый желающий осужденный может приобрести покупку, у них есть личный кабинет, который могут пополнять они с зарплаты, либо родственники могут пополнить только через бухгалтерию учреждения», — сказал Алишер Сванбаев, основатель онлайн магазина.

К слову, заказать запрещенный товар невозможно, в онлайн магазине только список разрешенной продукции. Передачу приносить тоже можно, но только разрешенные товары. Не редки случаи, когда в колонию пытаются пронести запрещенную продукцию, такие случаи участились.