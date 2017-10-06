В ЮКО до конца года сдадут 20 медпунктов. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев. В ходе доклада о проделанной работе с начала года, спикер отметил, что также в регионе ведется строительство еще четырех крупных поликлиник.

«За счет средств из местного бюджета ведется строительство 34 объектов на сумму 3,7 млрд тенге, а также капитальный ремонт на 10 объектах на сумму 1,92 млрд тенге. В том числе, впервые в истории области, одновременно строятся 4 крупные поликлиники в Сайрамском, Махтааральском районах и городе Кентау», — отметил главный врач области.

Наряду с этим, в рамках государственно-частного партнерства, в целях обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры здравоохранения в микрорайоне «Кайтпас» города Шымкент ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Кроме того, начнется строительство еще 3-х городских поликлиник.

Вместе с тем, акиматом ЮКО выделен земельный участок под строительство нового онкологического диспансера. Решен вопрос о выведения противотуберкулезного диспансера за пределы города. Помимо этого, в городах Сарыагаш и Шымкент выделены земельные участки под строительство перинатальных центров.

«В области запущен проект по закупу модульных медицинских пунктов (МП). Стоимость одного такого пункта обходится местному бюджету в два раза дешевле, чем при строительстве. Немаловажен и временной фактор: модульный МП устанавливается в течение 2-х месяцев, в то время как на строительство уходит около 2-х лет. При поддержке областного акимата, в текущем году будет установлено 20 таких пунктов, а до конца 2018 года еще 67. Данный проект позволит в кратчайшие сроки закрыть потребность области в МП на 100 %», — сказал М. Егизбаев.

Стоит отметить, в целях модернизации и скорейшего приведения скорой медицинской помощи, в соответствие с международными стандартами, станция скорой медицинской помощи города Шымкент передана в доверительное управление иностранной компании. Дополнительно открыто 6 подстанций.