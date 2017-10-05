В ЮКО сдадут в эксплуатацию 6000 квартир до конца 2017 года. Но далеко не все они достанутся очередникам. По словам руководителя управления строительства ЮКО Куттыбека Жамашева, за счет государственного бюджета строятся 108 домов, из которых 61 дом сдадут в эксплуатацию до конца года.

За счет Национальных компаний завершается строительство 43 домов из 45. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию 6 домов из 8, строящихся акционерным обществом «СПК «Шымкент». Кроме того, до конца этого года планируется завершить строительство 6 домов из 102, которые строятся за счет средств частных предпринимателей. Оставшиеся 147 домов переходящие на 2018 год.

«По итогам 8 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 3783 квартир, общей площадью 400,2 тыс. кв. метров. Строительство жилых домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 124,0%. По сравнению с прошлым годом индекс физического объема введенного жилья перевыполнен на 105% и составил 115,7 млрд. тенге», — отчитался Куттыбек Жамашев.

Наряду с этим, в рамках государственной программы «Нурлы жол» в области ведется строительство 32 школ. В текущем году планируется сдать в эксплуатацию 19 школ, переходящих с 2016 года. 16 школ уже сдано в эксплуатацию, в течение трех месяцев строители завершат еще три школы.

За счет республиканского бюджета области ведется строительство четырех школ и здания школы-интерната. Строительство объектов завершится в 2018 году. За счет областного бюджета строится 39 школ и 3 колледжа.

Из 38 строящихся объектов сферы здравоохранения пять сданы, 29 объектов планируется сдать до конца года. Строительство 4 поликлиник переходящее на 2018 год, передает пресс-служба акимата ЮКО.