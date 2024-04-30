Военнослужащие в Шымкенте готовят технику и вооружение к лету

Плановые мероприятия по переводу вооружения и военной техники на летний период эксплуатации выполняют военнослужащие механизированной бригады регионального командования «Юг» в Шымкенте.

Особое внимание уделяется качественному выполнению работ, соблюдению мер безопасности.

Выполнение работ по переводу техники проходить поэтапно.

В первую очередь на основании приказов главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК и командующего войсками регионального командования «Юг» специалисты провели расчет горюче-смазочных материалов и материальных средств на количество техники.

Также военнослужащие наводят порядок на территории каждого парка боевых машин и проводят текущий ремонт хранилищ и парковых помещений.

«C личным составом проведены инструкторско-методические занятия по порядку оборудования рабочих мест, изучению требований безопасности при работах на образцах вооружения и военной техники. Военнослужащих ознакомили с руководящими документами по организации эксплуатации военной техники, – пояснил заместитель командира по техническому обеспечению» — сказал начальник отдела воинской части 35748 подполковник Руслан Алимбаев.

Все виды горюче-смазочных материалов, инструменты и необходимые запчасти были получены заблаговременно.

В рамках планового обслуживания на каждой единице техники проводится до 20 видов технических работ.

Проверяются узлы и агрегаты каждой машины, электрооборудование, промываются фильтры, производится замена горюче-смазочных материалов.

Особое внимание уделяется качественному выполнению работ, соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты.

Работы по подготовке вооружения и военной техники завершатся смотром и составлением акта готовности вооружения, военной техники и парка.