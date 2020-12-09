В воинских частях Шымкентского гарнизона начались занятия по специальности с военнослужащими всех категорий.

В воинских частях Шымкентского гарнизона на сегодняшний день подготовку проходят в общей сложности порядка 900 военнослужащих, для которых создано более 90 учебных групп по отдельным воинским специальностям, а также подобрано свыше 100 опытных сержантов-инструкторов.

Занятия с военнослужащими проводятся отдельно по каждой воинской специальности для изучения функциональных обязанностей, материальной части вверенного штатного вооружения и военной техники, порядка их правильного применения.

Кроме того, для качественного освоения программы обучения применяются тренажерные комплексы для командиров, механиков-водителей и наводчиков танка Т-72 и БМП-2, а также мультимедийный панорамный тренажер ПРОФИ-2 для обучения личного состава стрельбе и повышения стрелкового мастерства без расхода боеприпасов, Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Стоит отметить, что тренажеры довольно реалистично имитируют стрельбу, вождение боевой машины по грязи и снегу, учитывают расход боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов. Одним словом, превращает теплый учебный класс в суровый полигон. Тренажеры состоят из модулей, каждый из которых предназначен под определенные функции и позволяют инструктору с помощью аппаратно-программного комплекса, пультового управления и видеомониторов управлять и контролировать процесс обучения в режиме реального времени.

«Тренажеры военной техники — это не просто дорогие «навороченные» игрушки, а инновационный способ получить экипажам боевых машин максимум опыта без риска аварий. «Обучаясь на симуляторах, военнослужащие приобретают бесценный опыт, который может помочь им в ходе практического вождения на военной технике», — рассказывает сержант роты Мырзали Сахов.

По окончании подготовки по специальности для определения уровня усвоения учебного материала с личным составом будут проведены контрольные занятия. Подготовка военнослужащих по специальности продлится до 5 января 2021 года.