15 апреля в Казахстане будет отмечаться День влюбленных. «Как же так, — спросите вы, — ведь только недавно, не далее как 14 февраля, влюбленные уже отпраздновались: говорили друг другу всякие нежности, дарили сувенирные сердечки, а некоторые и вообще пробили брешь в личном бюджете, разорившись на романтические встречи при свечах, с приложением подарков куда как покруче пресловутых «липовых» сердец…

Ну, во-первых, хорошего много не бывает. Во-вторых, прошедший День святого Валентина — это праздник международный, и если разобраться, по своей сути далекий и от национальных казахских традиций, и от народной эстетики. Ну, посудите сами. Какое отношение имеет раннехристианский мученик Валентин к казахскому народу и его исконным верованиям? Другое дело, что праздники приживаются или не приживаются по законам пока неясным, логически необъяснимым. У нас уже и Хеллоуин празднуют, не вникая в историю происхождения праздника и ничуть не заботясь о смысле этой «чертовщины»…

Любовь с национальным колоритом

Итак, в 2010-ом году в кабинетах власти зародилась идея: а почему бы нам не учредить свой собственный День влюбленных, который бы зиждился не на легенде из чужих земель, а на своем коренном предании о нетленной любви юноши Козы Корпеша и девушки Баян-Сулу? Задумано — сделано. Уже в январе 2011-года городское управление культуры по вопросам молодежной политики и пресс-служба города Алматы разослала циркуляр по всем учебным заведениям и молодежным центрам, в котором предписывалось: новый праздник, назначенный на 15 апреля, отмечать всенепременно! Причем, в циркуляре рекомендовались соответствующие праздничные мероприятия, как то: публичные чтения стихов и поэм о любви, танцевальные парные турниры, “классные часы” с тематическим уклоном, конкурсы на лучшее сочинение о любви и выявление самой обаятельной пары… Молодежь откликнулась. Например, студенчество Алматы устроило флешмоб с запуском бумажных фонариков в ночное небо. В акции участвовало более трех тысяч человек. Было красиво.

Учредители нашего Дня влюбленных, конечно, хотели как лучше. Надо было сделать новоиспеченный праздник не просто формальной заменой Валентинова дня. Да и весенний апрельский день даже климатически более пригоден для знакомств, свиданий и куртуазных встреч… И вообще, разве все влюбленные поголовно чтут день святого Валентина? Вот, в Армении, к примеру, отмечают День святого Саркиса, покровителя любовных союзов. В Китае бурно проходит праздник “двойной семерки” — Ци Си. То есть, 7-го числа 7-го месяца года по Лунному календарю китайцы отмечают свой собственный “любовный” день. Россия тоже давно отошла от международного стереотипа: у них 8-го июля свой праздник любви — День святых Петра и Февронии. В общем, наш казахстанский праздник влюбленных — “Улттык гашиктар кунине орай” — уже прочно вошел в календарь праздничных событий. Впрочем, любовь — это само по себе великое событие жизни. Так что, празднуйте хоть каждый день!

Любовь через страдание и смертные муки

Пускаться в рассуждения о любви, а тем более пытаться что-то там о ней формулировать — дело заведомо неблагодарное и безнадежное. Это таинство великое есть, и пребудет вовеки! Вот у отца психоанализа Зигмунда Фрейда — все просто. “Любовь, — говаривал он, — в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон веков”. Вот так и «зарезал» своей нехитрой сермяжной простотой. Но как же быть с возвышенными примерами всеобъемлющей любви, которые дошли до нас через “преданья старины” и неохватную любовную лирику? Как же быть с Ромео и Джульеттой, Тристаном и Изольдой, Лейли и Меджнуном, теми же Козы Корпешем и Баян-Сулу, наконец?

Конечно, и пингвин ради своей подруги может месяцами высиживать потомственное яйцо, пока она вальяжно плещется в океане… Но где же здесь величие подлинного чувства, сокрушающего преграды и побеждающее смерть?

Кстати, о любви в связи со смертью — разговор особый. Наверное, вы заметили, что самым стопроцентным доказательством любви в литературе, служит непременная кончина — героини ли, героя или всех единовременно. Ну не было бы “повести печальнее не свете”, если бы Ромео и Джульетта взяли бы — и тривиально поженились! А Баян-Сулу? Разве не отомстила она за смерть своего любимого Козы Корпеша, а потом не закололась бы кинжалом собственной рукой? О Петре и Февронии и говорить нечего… Они вообще классически “умерли в один день”, и на одном дыхании…

Есть еще одна тема, сопровождающая многие истории большой любви. Назовем ее — “Родители были против”. Разумеется, не сочинил бы Шекспир такого трагического финала с обоюдным отравлением, если бы родители влюбленных, враждующие Монтекки и Капулетти, не препятствовали счастливому союзу двух сердец. И не случилась бы смерть Баян и Козы, если бы девушку отец насильно не выдал замуж за богатого Кодара… Конечно, не все любовные истории заканчиваются так же фатально. Вот Меджнуну, например, удалось все-таки выжить — после отказа родителей Лейли он просто сошел с ума. Что, впрочем, тоже не легче…

О любви высоким слогом

Некоторым, наверное, покажется, что я пишу о любви недостаточно велеречиво: мол, разве можно о Ней говорить так легковесно? Где здесь необходимое трепетание чувств, где патетически надрывный посыл и могучее слово? Но я, вообще-то, придерживаюсь известной “песенной” мысли: “О любви не говори — о ней все сказано”. Разве могу я сказать что-либо более мощное, чем слова о любви в Святых книгах Корана и Библии? “Из знамений Аллаха — то, что Он создал для вас жен… чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами узы любви и милосердия.

Воистину в этом — явное знамение для тех, кто размышляет”. Это из суры Корана “Ар-Рум”. И разве может земной человек создать что-нибудь более пронзительное и поэтичное, чем “Песнь Песней” царя Соломона? Это — из библейского Ветхого Завета. И кто же может так возвысить и восславить Любовь с такой неимоверной силой, как евангелический апостол Петр в послании к коринфянам? Просто вслушайтесь: “Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует; любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает”…

Ну что тут сказать? «Мои уста немы…» А всем вам, накануне праздника влюбленных, просто хочется пожелать — берегите свою Любовь, ибо — опять-таки из Священного писания — “теперь пребывают сии три чувства: Вера, Надежда, Любовь; но Любовь из них больше”… Мир вам и счастья!

Елена Летягина