Мошенники «бомбили» SMS по казахстанцам

Правоохранители раскрыли схему масштабного SMS-мошенничества: злоумышленники рассылали десятки тысяч поддельных сообщений в час, маскируясь под известные компании и выманивая у людей личные данные.

Для этого использовалось специальное оборудование, способное обходить защиту операторов и подключать телефоны к уязвимой сети. Преступную группу удалось остановить.

До ста тысяч фейковых сообщений в час — такую масштабную атаку на казахстанцев организовала преступная группа. Сотрудники агентства по финмониторингу совместно с генпрокуратурой пресекли схему массового фишинга, с помощью которой злоумышленники пытались получить доступ к личным данным и деньгам граждан.

Примечательно, что это первый выявленный случай использования подобной технологии на территории стран СНГ.

«Злоумышленники использовали специальное устройство — так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями в радиусе 300 метров , из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищённую сеть. В результате на телефоны абонентов мгновенно приходили поддельные SMS-сообщения. Такое устройство позволяло обходить защиту операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Чтобы охватить как можно больше людей и оставаться незамеченными, мошенники сделали ставку на мобильность — оборудование устанавливали в автомобилях и перемещались по городу. Основными точками становились рынки и зоны рядом с торговыми центрами, где всегда многолюдно. Сообщения приходили якобы от известных компаний — с заманчивыми предложениями обмена бонусов.

«Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение.

Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Просуществовала схема недолго, преступную деятельность удалось остановить на ранней стадии. Четверых подозреваемых задержали, сейчас они находятся под стражей. Следствие продолжается.