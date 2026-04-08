На главную Новости Шымкента Общество Мошенники «бомбили» SMS по казахстанцам

Мошенники «бомбили» SMS по казахстанцам

Анастасия Новикова
Правоохранители раскрыли схему масштабного SMS-мошенничества: злоумышленники рассылали десятки тысяч поддельных сообщений в час, маскируясь под известные компании и выманивая у людей личные данные.

Для этого использовалось специальное оборудование, способное обходить защиту операторов и подключать телефоны к уязвимой сети. Преступную группу удалось остановить.

До ста тысяч фейковых сообщений в час — такую масштабную атаку на казахстанцев организовала преступная группа. Сотрудники агентства по финмониторингу совместно с генпрокуратурой пресекли схему массового фишинга, с помощью которой злоумышленники пытались получить доступ к личным данным и деньгам граждан.

Примечательно, что это первый выявленный случай использования подобной технологии на территории стран СНГ.

«Злоумышленники использовали специальное устройство — так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями в радиусе 300 метров , из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищённую сеть. В результате на телефоны абонентов мгновенно приходили поддельные SMS-сообщения. Такое устройство позволяло обходить защиту операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Чтобы охватить как можно больше людей и оставаться незамеченными, мошенники сделали ставку на мобильность — оборудование устанавливали в автомобилях и перемещались по городу. Основными точками становились рынки и зоны рядом с торговыми центрами, где всегда многолюдно. Сообщения приходили якобы от известных компаний — с заманчивыми предложениями обмена бонусов.

«Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение.
Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Просуществовала схема недолго, преступную деятельность удалось остановить на ранней стадии. Четверых подозреваемых задержали, сейчас они находятся под стражей. Следствие продолжается.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

