Жителям Шымкента предлагают выбрать имя кенгуренку

В зоопарке Шымкента — новый любимец публики. Кенгурёнок, который совсем недавно появился на свет, уже привлекает внимание посетителей. Пока большую часть времени проводит рядом с мамой, но сотрудники уверяют — совсем скоро малыш адаптируется и начнет активнее знакомиться с окружающим миром.

Новоиспеченные сумчатые родители не отходят далеко от новорождённого. Но к видеосъемке своего малыша они отнеслись вполне благосклонно. Не исключено, что это милое создание на некоторое время станет звездой социальных сетей. Тем более, именно через них можно предложить имя кенгуренку на странице зоопарка в инстаграм.

«Люди смогут сами выбрать имя кенгуренку, написать комментарий, из этих комментариев, научный отдел выберет самое подходящее имя для кенгуренка», — говорит биолог Нуржан Кобжасаров.

Этой весной случилось пополнение и у приматов. Из Бакинского зоопарка в Шымкент, специальным рейсом прилетели несколько макак. Сейчас новоселы проходят акклиматизацию и потихоньку знакомятся с посетителями зоосада. Появляются на публике и те постояльцы, которые родились в прошлом году. Он был удачным на приплод.

«Очень много приплода было, это получается и черные волки, водоплавающие, китайские красные волки. А еще гуси, черные лебеди, в принципе в зоопарке в 2026 году, у нас кенгуренок получается, кроме того у нас на данный момент приехали 4 головы макак резусов»,— говорит биолог Нуржан Кобжасаров.

Теплая и солнечная погода не позволяет любимцу публике — жирафу Астане, оставаться в павильоне. Он важно вышагивает в своем вольере, вызывая восторг у маленьких посетителей. А в лобби зоопарка, гостей встречают хостес — парнокопытные подружки- альпаки. Кстати, раньше здесь находилась детская зона но, по многочисленным просьбам горожан, ее убрали.

Шымкентский зоопарк один из уникальных объектов третьего мегаполиса Казахстана. И цены на билеты вполне демократичные, поднимать их стоимость в этом году не стали. Детям нужно узнавать о братьях меньших и учится любить их.

«В зоопарке цены на билеты остаются прежними. Для взрослых 800 тенге, детям до 6 лет бесплатно, а с 6 до 17 лет- 400 тенге, студенты оплачивают 600 тенге. Погода располагает на долгие прогулки. Многие животные с удовольствием нежатся на солнышке, но есть и те кто предпочитает жаркий день пережидать в своих зимовках, и выходят некоторые звери порой только ближе к вечеру. Но, все равно есть на кого посмотреть! У нас в зоопарке ежедневно сотни посетителей, очень много с детками»,— говорит сотрудник зоопарка Богдат Азимбек.

Кстати, в зоопарке внедрили полезный сервис теперь для посетителей доступны экскурсионные услуги. Во время прогулки по продуманному маршруту, экскурсоводы-биологи расскажут вам много интересного.