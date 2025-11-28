В зоопарке Шымкента родился малыш-дикобраз весом всего 300 граммов

В Шымкентском зоопарке- пополнение. Здесь родился индийский дикобраз. Малыша сотрудники назвали Лаки.

Не смотря на то, что он появился на свет всего несколько дней назад, он уже уверенно передвигается и не даёт сделать ни одного чёткого кадра. Его подвижный характер и любопытство быстро превратили маленького дикобраза в любимца посетителей.

Нуржан Маратулы, биолог-экскурсовод Шымкентского зоопарка:

«30 октября у индийского дикобраза родился детёныш. Весил он около 300 граммов. Сейчас его состояние хорошее, на протяжении 2-3 месяцев будет питаться материнским молоком. За малышом ежедневно наблюдают ветеринары и биологи».

Несмотря на грозный внешний вид, дикобраз-миролюбивое животное, подчёркивают специалисты. Он никогда не нападает первым: при опасности лишь издаёт предупреждающий звук. Однако при сильном испуге его иглы могут выстреливать под высоким давлением, что делает зверька способным дать достойный отпор обидчику

Нуржан Маратулы, биолог-экскурсовод Шымкентского зоопарка:

«В природе на дикобразов нередко нападают хищники, поэтому, защищаясь, они способны выпускать иглы, которые проникают в тело противника на глубину до трёх сантиметров».

Сегодня в Шымкентском зоопарке содержится 303 вида животных, среди них 47 редких, занесённых в Красную книгу. Всего около трёх тысяч обитателей. Руководство отмечает: к весне коллекция зоопарка станет ещё богаче

Багдат Амзебекулы, заведующий отделом Шымкентского зоопарка:

«Мы сотрудничаем с международными организациями Европы, Евразии, Центральной Азии и благодаря этому ожидаем пополнение уникальных разновидностей».

В зоопарке продолжают активно развивать и инфраструктуру. Здесь занимаются не только пополнением коллекции животных, но и благоустройством территории. Уже в следующем году планируется обновить ряд объектов и установить новые декоративные элементы. Все это позволит создать более комфортную и современную среду как для обитателей зоопарка, так и для его посетителей.