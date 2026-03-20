Мошенничества под видом благотворительности стало меньше

В Казахстане всё больше наводят порядок в сфере онлайн-благотворительности: усиливается контроль, а сами пользователи стали внимательнее относиться к сборам в сети. В результате случаев мошенничества становится меньше, хотя полностью проблема не исчезла, злоумышленники по-прежнему пытаются играть на доверии людей через соцсети и фальшивые истории.

Зарабатывать на благотворительности мошенникам становится всё сложнее. По данным комитета по правовой статистике генпрокуратуры, количество уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством в этой сфере, снижается. В 2024 году было зарегистрировано 176 таких фактов, то в прошлом году 141.

Во многом это связано с тем, что люди стали осторожнее после громких случаев, когда собранные на лечение деньги тратились на недвижимость и предметы роскоши.

Общество действительно стало внимательнее относиться к благотворительности. Но волонтёры отмечают, такие, даже единичные случаи обмана подрывают доверие и бьют по тем, кому помощь действительно необходима. Поэтому официальные фонды стараются работать максимально прозрачно, публикуют отчётность и ведут открытые сайты. Эксперты советуют обращать внимание на наличие таких ресурсов и регулярность обновления информации.

«Если финансовые отчёты выложены в какой-то форме, которая, допустим, мы за этот проект отчитались, за этот проект отчитались, но непонятно в целостности, как бы как работа ведётся, ну как бы тоже это повод задуматься. И человеку, прежде чем отправить деньги, лучше пять минут потратить на то, чтобы понять, что это за организация, как она работает, устраивает ли вас та прозрачность, которую она осуществляет. И только потом перечислять деньги. И обязательно заходить на страницу отчётов и видеть в последующем, как этими пожертвованиями фонд распоряжается», — Аружан Саин, общественный деятель.

В интернете мошенники используют самые разные схемы: создают фейковые сборы от имени родственников больных детей, крадут фотографии и личные данные, делают сайты-двойники благотворительных фондов или взламывают страницы и просят деньги у подписчиков.

«Новые ИИ технологии дипфейки, они уже используются, преступники активнее всего берут их на вооружение, и эти схемы таким образом они становятся максимально убедительными, с помощью нейросети сдаются видео, где все возможные известные люди, чиновники, бизнесмены говорят о том, что вот они уже пожертвовали денег и просят об этом делать вас», — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

Специалисты говорят, стоит насторожиться, если деньги просят перевести на личные счета, а не на официальные реквизиты. При этом помогать можно не только онлайн, поддержка рядом тоже важна, продуктами, вещами или личным участием в жизни тех, кто нуждается в помощи.