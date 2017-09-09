Из-за перевернувшегося автомбиля в Шымкенте на одном из перекрестков большой затор

Автомобильный затор на десятки метров образовался на пересечении улицы Желтоксан и проспекта Бауыржана Момышулы. Прямо на перекрестке на боку лежит Volkswagen Golf 2.

На месте происшествия очевидцами были замечены две бригады скорой помощи. В причинах аварии разбираются дорожные полицейские. На месте ДТП работает съемочная группа ТК «Отырар TV», публикация будет обновляться.

Напомним, перекресток улицы Желтоксан и проспекта Бауыржана Момышулы пользуется у водителей Шымкента дурной славой. «Легких» аварий, в которых бы не страдали люди, там еще не случалось. Перекресток даже вошел в десятку самых опасных в городе.