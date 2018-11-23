В Шымкенте водители, оказавшиеся сегодня на трассе со стороны мкр Казыгурт возле «знаменитого» тоннеля на Комешбулаке, были вынуждены провести томительные часы ожидания в пробке, длиной в несколько километров.

Причем, происходило это не в час пик. Вереница из машин образовалась около 11 часов утра. Причина затора для водителей так и осталась загадкой. Не понятно и то, почему за это время ни одного дорожного инспектора так и не появилось. Как говорят те, кто оказался в пробке, никто из дорожных полицейских даже не попытался разобраться с проблемой и наладить движение.

Напомню, время от времени власти Шымкента пытаются разгрузить самый проблемный участок автодороги — проспект Республики у рынка Комешбулак в направлении узбекистанской границы — более привычно горожане назыавют его как «Тоннель на Колосе».

Решить многолетнюю проблему могло бы продление проспекта Кунаева. Но это пока только — проект. Конкретных сроков, когда его начнут воплощать в жизнь нет. А значит водителям и пассажирам придется испытывать неудобства, проводя в пробках порой до часа.