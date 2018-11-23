В Шымкенте водители, оказавшиеся сегодня на трассе со стороны мкр Казыгурт возле «знаменитого» тоннеля на Комешбулаке, были вынуждены провести томительные часы ожидания в пробке, длиной в несколько километров.
Причем, происходило это не в час пик. Вереница из машин образовалась около 11 часов утра. Причина затора для водителей так и осталась загадкой. Не понятно и то, почему за это время ни одного дорожного инспектора так и не появилось. Как говорят те, кто оказался в пробке, никто из дорожных полицейских даже не попытался разобраться с проблемой и наладить движение.
Напомню, время от времени власти Шымкента пытаются разгрузить самый проблемный участок автодороги — проспект Республики у рынка Комешбулак в направлении узбекистанской границы — более привычно горожане назыавют его как «Тоннель на Колосе».
Решить многолетнюю проблему могло бы продление проспекта Кунаева. Но это пока только — проект. Конкретных сроков, когда его начнут воплощать в жизнь нет. А значит водителям и пассажирам придется испытывать неудобства, проводя в пробках порой до часа.
Отлично налажено движение в Шымкенте. Приличных слов нет. В пробке со стороны мкр. Казыгурт уже минут 40. Конца и края не видно. И это не час пик. 40 минут! За это время сотрудники могли бы уже давно приехать и навести порядок.
Опубликовано Мариной Низовкиной Четверг, 22 ноября 2018 г.