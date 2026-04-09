Полиция предупредила о новой схеме мошенничества со «штрафами»

Полиция предупреждает граждан о новой схеме интернет-мошенничества. Злоумышленники используют доверие к государственным сервисам, чтобы завладеть персональными данными пользователей.

По информации правоохранительных органов, на мобильные телефоны граждан поступают сообщения якобы с официального номера государственного контакт-центра. В уведомлении говорится о наличии штрафа и предлагается перейти по ссылке для его проверки или оплаты.

На первый взгляд ссылка может напоминать официальный государственный портал. Однако на самом деле она ведет на поддельный сайт. Мошенники создают фальшивую страницу с интерфейсом, похожим на портал электронного правительства.

На таком сайте даже при вводе произвольного номера автомобиля или ИИН система автоматически показывает якобы имеющийся «штраф». Это делается для того, чтобы ввести пользователя в заблуждение и повысить доверие. После нажатия кнопки «оплатить» сайт запрашивает полные данные банковской карты. Получив эту информацию, мошенники могут незаконно списать деньги со счета.

Одним из главных признаков мошенничества является то, что система показывает наличие штрафа даже при вводе неверных данных. Такой прием используется, чтобы запутать человека и побудить его срочно оплатить несуществующий штраф.

Полиция напоминает, что государственные органы не требуют вводить личные или банковские данные через SMS-сообщения. Проверять наличие штрафов рекомендуется только через официальные и проверенные сервисы.

Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на неизвестных сайтах и не доверять сообщениям, требующим срочных действий. В случае подозрения на мошенничество необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Соблюдение правил цифровой безопасности остается самым эффективным способом защиты от интернет-мошенников.