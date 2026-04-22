Проверки МВД выявили десятки нарушений в автошколах

МВД приостановило формирование учебных групп в автошколах, допустивших нарушения. Территориальные подразделения ведомства провели масштабные проверки деятельности учебных организаций. В настоящее время подготовку водителей в стране осуществляют 727 автошкол.

По итогам инспекций выдано 20 предписаний об устранении нарушений. Среди выявленных проблем — отсутствие на автодромах необходимых дорожных знаков, разметки и освещения, а также неисправности учебных транспортных средств.

Кроме того, установлено, что 59 автошкол использовали автомобили, не прошедшие обязательный технический осмотр и не имеющие страховых полисов.

В результате комитет административной полиции МВД приостановил подготовку 701 учебной группы.

Учет автошкол и регистрация учебных групп ведутся в информационной системе «Автошкола». С ее помощью в режиме реального времени можно проверить подлинность выданных свидетельств, учебные программы и данные об учебном автотранспорте.

В целях усиления контроля за деятельностью автошкол разработан законопроект о внесении изменений в закон «О дорожном движении». Он предусматривает переход от уведомительного к разрешительному порядку открытия автошкол, а также внедрение дополнительных механизмов государственного контроля.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в мажилисе парламента.