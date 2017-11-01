1 декабря в Казахстане откроются автошколы-онлайн

С 1 декабря 2017 года отучиться на права в Казахстане можно будет онлайн — при помощи специальных дистанционных курсов.

Соответствующие поправки в правила подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений вступят в силу 1 декабря, передает сайт «Колеса.kz».

На таких курсах будут обучать лишь теоретическим знаниям.

Изменения вступят в силу 1 декабря 2017 года. С этой даты автошколы Казахстана смогут обзавестись образовательными сайтами, на которых курсантам, желающим получить категории А, А1, В и В1, станут преподавать теорию онлайн.

Обучение в онлайн-режиме нормировано: не более четырех часов в день. Рубежные и итоговые экзамены по теории станут принимать на казахском, русском и английском языках также онлайн. После успешной их сдачи курсанты получат документы, подтверждающие окончание автошколы.