80% желающих научиться водить машину в Шымкенте — прекрасная половина человечества.

Число женщин которые водят машину с каждым годом становится все больше и больше.

Поправлять макияж в машине свойственно многим автоледи. Но только не Камшат Бекмуратовой. Накрасить губы женщина-таксист позволяет себе только на парковке. За рулем она уже 16 лет. Быть водителем — для неё не просто профессия, это призвание. До того, как сесть за руль, Камшат работала поваром, но понимала, что это не её. Необходимо было движение, смена обстановки, а не просто стоять у плиты.

«Работаю я таксистом через приложение, клиенты увидев меня удивляются и говорят «О…О……. женщина-водитель, впервые сажусь к женщине-таксисту, как классно!» Интересуются женщины, которые тоже хотят водить, спрашивают, как я научилась. Сейчас я работаю не только таксистом, но еще и предоставляю услуги повара на выезд, развиваю это через инстаграм. Готовлю разные рулеты из мяса, салаты и закуски, у меня уже свой поток клиентов», — говорит Камшат Бекмуратова.

Не обращайте внимания на мужские укоры, призывают инструкторы автошколы. Все преподаватели здесь на подбор: приятные внешне, порядочные, терпеливые. Именно такие, каких любят дамы. И учат они особенно — тактично, без резкой критики. Результаты потрясающие: асами на дорогах становятся даже те, кому за 60!

«Мужчин в автошколах меньше, потому что они интересуются машиной еще с малых лет. Женщины, в основном, приходят с нулевыми знаниями. По сравнению с мужчинами, девушки обучаются немного медленнее. Возраст наших учеников не ограничен. У нас даже женщина проходила обучение, которой было 63 года», — говорит организатор автошколы Бекзат Сулейманов.

Каждые пятые водительские права в стране получает женщина.

Коркем Усибалиева