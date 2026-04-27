Разрешения на работу в РК теперь можно оформить дистанционно

Государственная услуга для трудовых иммигрантов полностью переходит в онлайн-формат. Министерство труда и социальной защиты населения РК внедряет цифровую систему оформления и продления разрешений на работу. Теперь все процедуры будут доступны через порталы eGov.kz и migration.enbek.kz.

Основная цель нововведений — упростить и ускорить процесс получения услуги. Гражданам больше не потребуется лично посещать Центры обслуживания населения: оформить или продлить разрешение на работу в домашнем хозяйстве можно дистанционно из любого региона страны.

Цифровой формат значительно упрощает сбор документов. Медицинские справки и данные о страховании больше не нужно загружать вручную — система автоматически получает необходимую информацию из государственных баз данных в режиме реального времени.

Весь процесс — от подачи заявки до принятия решения местными исполнительными органами — становится прозрачным. Пользователи смогут отслеживать статус заявки онлайн, что снижает риск ошибок, исключает влияние человеческого фактора и уменьшает административные барьеры.

При этом основные условия остаются прежними: разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в рамках установленной квоты.

Проект соответствующего документа вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».