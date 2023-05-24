«Слетела база»: Шымкентский ЦОН переполнен мигрантами

Казахстанцы и иностранные граждане днями простаивают в очереди в одном из центров обслуживания населения Шымкента.

Все из-за того, что в городе наблюдается сезонный наплыв трудовых мигрантов. Все они отправились в ЦОН, чтобы получить или продлить разрешение на работу в Казахстане. Плюс ко всему, временно база дала сбой. Из-за этого, люди не могут вовремя оформить, получить документы.

«Раньше граждане могли покинуть Казахстан и вернуться обратно, а теперь должны каждый квартал продлевать свою регистрацию, обновлять договор с работодателем. Раньше они свободно передвигались по территории нашей страны. Тем более сейчас в летний период, люди едут на работу в Казахстан»,— говорит Азамат Жанысбаев, руководитель отдела Центра обслуживания населения абайского района.

В очередях простаивают граждане Узбекистана, Кыргызстана, России. Среди них есть и казахстанцы. В душном помещении некоторым становится плохо. Среди ожидающих много пожилых, есть и инвалиды.

Гуланда Сатыбалдиева пытается сделать прописку для своих внуков из Узбекистана. Говорит, из-за большого количества людей очередь до нее не доходит. Вот уже третий день женщина обивает пороги этого учреждения.

«Я три дня уже сюда прихожу и никак не могу получить услугу. Тут такая толпа каждый день. Почему так медленно обслуживают, пусть еще сотрудников выделят! Говорят база не работает. Сейчас тем более очень жарко, тут душно, я чуть не упала недавно, потому что мне плохо стало», — говорит Гуланда Сатыбалдиева.

Специалисты надеются, что уже завтра такой очереди не будет. Они добавили дополнительные три окна, в которых будут обслуживать иностранных граждан, а также направлять их в другие центры мегаполиса.