Как иностранные гости могут получить разрешение на трудовую деятельность на территории Казахстана и какие документы требуются для оформления услуги.
Для получения разрешения понадобятся следующие документы:
Если у вас первичное оформление услуги то:
Заявление и анкета от встречающей стороны о выдаче разрешения трудовому мигранту
Квитанция об оплате предварительного платежа по ИПН
Удостоверение личности
Оригинал документа о прохождении дактилоскопирования и фотографирования
Медицинская страховка
Медицинская справка по форме 086
Если ранее получали разрешение, то нет необходимости сдавать документ о дактилоскопировании и медицинскую справку. Вместо этого сдаем трудовой договор с работодателем.
Стоимость платежа:
На 1 месяц – 2 МРП (5 556 тг)
На 2 месяца — 4 МРП (11 112 тг)
На 3 месяца — 6 МРП (16 668 тг)
Время оказания услуги без учёта дня сдачи документов – 1 рабочий день.
Не забудьте!
✔️Встречающая сторона должна в течение 3 дней уведомить сотрудников миграционной полиции о прибытии иностранца в страну. Без официального уведомления ЦОН документы не принимает.
✔️В ЦОН иностранцу необходимо приходить со встречающей стороной.
✔️Чтобы осуществить платежи иностранцу нужно иметь ИИН. В случае отсутствия ИИН, его необходимо получить заранее.
Разрешение трудовому мигранту через ЦОН, выдается только гражданам Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. После уведомления о прибытии, граждане Узбекистана и Азербайджана должны сдать документы на разрешение в течение 30, а граждане Таджикистана — в течение 60 календарных дней.