Как иностранные гости могут получить разрешение на трудовую деятельность на территории Казахстана и какие документы требуются для оформления услуги.

Для получения разрешения понадобятся следующие документы:

Если у вас первичное оформление услуги то:

Заявление и анкета от встречающей стороны о выдаче разрешения трудовому мигранту

Квитанция об оплате предварительного платежа по ИПН

Удостоверение личности

Оригинал документа о прохождении дактилоскопирования и фотографирования

Медицинская страховка

Медицинская справка по форме 086

Если ранее получали разрешение, то нет необходимости сдавать документ о дактилоскопировании и медицинскую справку. Вместо этого сдаем трудовой договор с работодателем.

Стоимость платежа:

На 1 месяц – 2 МРП (5 556 тг)

На 2 месяца — 4 МРП (11 112 тг)

На 3 месяца — 6 МРП (16 668 тг)

Время оказания услуги без учёта дня сдачи документов – 1 рабочий день.

Не забудьте!

✔️Встречающая сторона должна в течение 3 дней уведомить сотрудников миграционной полиции о прибытии иностранца в страну. Без официального уведомления ЦОН документы не принимает.

✔️В ЦОН иностранцу необходимо приходить со встречающей стороной.

✔️Чтобы осуществить платежи иностранцу нужно иметь ИИН. В случае отсутствия ИИН, его необходимо получить заранее.

Разрешение трудовому мигранту через ЦОН, выдается только гражданам Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. После уведомления о прибытии, граждане Узбекистана и Азербайджана должны сдать документы на разрешение в течение 30, а граждане Таджикистана — в течение 60 календарных дней.