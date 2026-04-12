С 13 апреля разрешения для трудовых иммигрантов в Казахстане будут оформляться только онлайн

С 13 апреля 2026 года государственная услуга по выдаче и продлению разрешений на работу для трудовых иммигрантов в Казахстане будет предоставляться исключительно в онлайн-формате. Подать заявление можно только через портал eGov.kz.

Теперь оформление услуги больше не осуществляется в Центрах обслуживания населения, которые предоставляет Правительство для граждан. Переход в цифровой формат позволит упростить процедуру подачи документов и сократить время оформления.

Иностранные граждане смогут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в сфере домашнего хозяйства на территории Казахстана. При этом часть документов больше не требуется загружать вручную — необходимые данные автоматически подтягиваются из государственных информационных систем. В частности, это касается медицинских справок и сведений о страховании. Такой механизм снижает вероятность ошибок и ускоряет обработку заявок.

Как отметил первый вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Ростислав Коняшкин, на портале eGov.kz реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку прохождения медицинского осмотра, наличия страхования и уплаты налогов.

По его словам, с учётом активного перехода государственных услуг в цифровой формат и круглосуточной доступности портала, с 13 апреля предоставление данной услуги через ЦОНы будет прекращено. Подать заявление можно через портал eGov.kz или на платформе migration.enbek.kz.

Решение о выдаче или продлении разрешения принимают местные исполнительные органы районов и городов областного значения после согласования с территориальными подразделениями Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Разрешение оформляется на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов.

Дополнительная информация о получении услуги размещена на портале eGov.kz и его официальных страницах в социальных сетях.

Переход на полностью онлайн-формат реализован в результате совместной работы комитета государственных услуг, министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан», министерства внутренних дел РК, министерства здравоохранения РК, министерства труда и социальной защиты и государственного кредитного бюро.