Самовольные постройки у гимназии №26 ликвидируют

Перед школой-гимназией №26 начат снос незаконных объектов. Сотрудники управления качества городской среды и контроля города Шымкента провели проверку строительного магазина в Туранском районе.

В ходе проверки установлено, что объекты были возведены с нарушением законодательства — без необходимых разрешительных документов и на земельных участках, находящихся в государственной собственности.

По данному факту управление обратилось в суд с иском о сносе незаконных строений. На основании вынесенного судебного решения демонтаж уже начался.

Городские власти призывают жителей строго соблюдать требования законодательства и строительные нормы при проведении строительно-монтажных работ. В противном случае предусмотрены значительные штрафы, а незаконные постройки подлежат обязательному сносу.