СпецЦОН №3 Шымкента не будет работать в связи с отключением света

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы государственной корпорации «Правительство для граждан»

Филиал государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает, что 16 апреля 2026 года в связи с проведением ремонтных работ энергоснабжающей организацией ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» деятельность спецЦОНа №3 будет временно приостановлена.

В период с 10:00 до 18:00 часов в спецЦОНе №3 по адресу: г. Шымкент, ул. Жеделибайсын, 92 оказание государственных услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств, а также замене водительских удостоверений осуществляться не будет.

Для получения государственных услуг граждане могут обратиться в другие спецЦОНы города, расположенные по адресу: спецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1 и спецЦОН №2 — мкр. Асар-2, 12Б, ТЦ «TOLEBI».

Режим работы спецЦОНов: с понедельника по пятницу — до 18:00 часов, выдача документов — до 20:00; в субботу — с 09:00 до 12:00 часов, выдача документов — до 13:00.

Филиал государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту приносит извинения за доставленные неудобства.

