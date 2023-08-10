О плюсах и минусах изменений в налоговом кодексе РК говорили в Шымкенте

В Палате предпринимателей Шымкента прошла встреча руководителей городского департамента государственных доходов с местными предпринимателями. На собрании налоговики дали разъяснения по изменениям в налоговом законодательстве, касающимся мобильных переводов и розничного налога.

Изменения в сфере налогообложения коснутся многих предпринимателей, обеспечивающих треть ВВП страны. Так, с первого января внедрён специальный налоговый режим — розничный налог, который предусматривает новую ставку 4%. При выполнении определённых условий, при работе в этом режиме, предприниматель может увеличить свой доход и количество работников.

«Здесь расширен порог дохода это уже 600-тысячекратный МРП, это около двух миллиардов тенге, то есть без постановки на учёт по НДС и можно будет держать больше наёмных работников, до 200 человек», — рассказала руководитель управления оказания государственных услуг ДГД г. Шымкента Жулдыз Бейсембаева.

Впрочем, не стоит забывать и о повысившейся ответственности перед бюджетом, напомнили специалисты департамента государственных доходов. Возможности, предложенные государством, предполагают прозрачность деятельности предпринимателей и ужесточение контроля за финансовыми операциями.

«Налоговые органы проводят контроль, в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Согласно меморандуму, подписанному с банками второго уровня, с 2024 года будут передаваться данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль попадут граждане, получившие ежемесячно мобильные переводы от ста разных лиц последовательно в течении трёх календарных месяцев. О таких нововведениях мы предупредили предпринимателей и ответили на их вопросы», — говорит заместитель руководителя ДГД г. Шымкента Сапарбек Ешенкулов.

Вопросы, прозвучавшие на совещании, в основном касались возможности понижения 4-процентной налоговой ставки, ожидающей предпринимателей в следующем году.

«Вчера я была в городском акимате, в управлении предпринимательства, и там мне сказали, что над этим вопросом уже работают вместе с представителями Аль-Фарабийской налоговой. И можно теперь узнать, когда будет понижение этой процентной ставки по розничному налогу, потому что, так как я поняла, у нас в городе ни один предприниматель не писал ни одного письма на понижение ставки?», — поинтересовалась одна из предпринимательниц.

Как пояснили налоговики, вопрос снижения предусмотренной процентной ставки — с четырёх процентов до двух — находится в компетенции городского маслихата и будет решаться в ближайшие месяцы.