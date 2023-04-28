Профилактика инсульта: В Шымкенте стартовала международная конференция

Международная конференция стартовала в Шымкенте, передает OTYRAR.

В Шымкент на Международную научно-практическую конференцию посвященную инсульту съехались ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Алматы, Астаны, и главные внештатные неврологи Казахстана курирующие инсультные службы в регионах.

Приветственное вступление по видеосвязи начинается со слов известного невролога из Великобритании Полины Монро, которой в этот день исполнилось 90 лет. В первый день конференции специалисты обсуждают работу инсультных центров в Туркестанской области и Шымкенте.

Ержан Адильбеков, заместитель председателя правления «Национального координационного центра экстренной медицины»:

«В этом году в Казахстане будут открыты четыре новых инсультных центра. Один из центров в Туркестане перейдет со второго уровня на третий».

Ишемический инсульт глобальная проблема современного здравоохранения. С нарушением мозгового кровообращения сталкиваются люди всех возрастов, включая и детей. По мнению специалистов, инсульт считается основной причиной инвалидности во всем мире.

Сауле Туруспекова, Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РК:

«В Казахстане проблема инсульта решается не первый год, есть определенные достижения. В стране открыты более 70 инсультных центров, которые позволили в последнее время, снизить смертность от болезней системы кровообращения, но проблема не только в остром периоде инсульта, очень большое значение должно быть направленно на профилактику , первичную и вторичную».

После инсульта человеку предстоит долгий процесс восстановления. Для успешной реабилитации необходимо подключать междисциплинарные бригады, в состав которых входят медсестры, логопеды, психологи, инструктор ЛФК, эрготерапевты.

Сауле Туруспекова, Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РК:

«В последнее время есть, конечно, новые рекомендации по новым методам терапии и реабилитации ишемического инсульта и конечно все эти мировые рекомендации должны быть внесены в наш протокол, чтобы наши врачи имели все современные опции терапии и реабилитации».

На сегодняшний день в стране насчитывается 75 инсультных центров. В планах открыть еще дополнительные, чтобы все нуждающиеся не выезжая в соседние города и страны получали качественную медицинскую помощь.