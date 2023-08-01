Пожар в Алматы: комментарии жительницы микрорайона Аккент

1 августа в около пяти часов пользователи соцсетей сняли кадры пожара в 16-этажном здании в алматинском микрорайоне Аккент.

«У нас тут пожар в соседнем доме, пожарные машины не могут проехать, т.к. проезжая часть заблокирована припаркованными автомобилями. Приехало 8 пожарных машин, которые из-за этого не могли снять детей с 5-го этажа. Их не могут эвакуировать, потому что машины не могут проехать. Гаишники орут в рупор, чтобы убрали машины, но проезд заблокирован», — комментирует видео жительница соседнего с возгоревшимся дома, —

Пожар потушили, горела шахта лифта, подъезд был заблокирован для эвакуации. Люди выкидывали детей и сами прыгали следом с разных этажей на самодельные батуты, которые организовали местные жители, помогая спецслужбам. К счастью, жертв нет, но множественные травмы/переломы. 31 человек в общей сложности, из них 16 детей.

Алматинка также посетовала на безответственность владельцев автомобилей, бросающих свои машины на проезжей части. По ее словам именно это явилось проблемой, мешающей работе сотрудников ДЧС.

По официальным данным, пожар начался из-за возгорания электрических кабелей с 1 по 16 этаж, его удалось окончательно ликвидировать в 18:46. Ликвидация возгорания заняла полтора часа.

Фото МЧС РК