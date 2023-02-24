Разбившийся вертолет Ми-8 прошел техобслуживание месяц назад

В Астане прошел брифинг с участием официального представителя МЧС Русланом Иманкуловым, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

С момента эксплуатации вертолёта дефектов и неисправностей зафиксировано не было, говорит Руслан Иманкулов. Сейчас на место происшествия вылетели сотрудники завода-изготовителя.

Напомним, вчера вечером стало известно жесткой посадке вертолета Ми-8 в Западно-Казахстанской области. На борту находились 6 сотрудников «Казавиаспас». 4 из них погибли двое получили травмы. Вертолет совершал облёт трубопровода по заказу компании «КазТрансОйл».

Компания «Казавиаспас» заявила, что семьям погибших будет оказана поддержка в виде компенсации. До совершеннолетия их детей им будет ежемесячно выплачивать оклад сотрудника, как того и требует закон.

Сейчас по факту крушения вертолета проводят расследование.