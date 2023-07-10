Упал и не мог открыть дверь: спасатели оказали помощь пенсионеру

Шымкентские спасатели оказали помощь пожилому человеку.

В Службу спасения «112» Департамента по ЧС города Шымкент поступило сообщение о том, что в одной квартире многоэтажного жилого дома по улице Байтурсынова в г. Шымкенте не открывается дверь.

К месту происшествия быстро прибыло спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда, которое обнаружило, что в квартире пожилой мужчина упал и не могсамостоятельно открыть дверь.

С помощью специальных инструментов спасатели открыли квартиру снаружи, а внутреннюю дверь ключом открыл родственник дедушки 1938 года рождения. Спасатели оказали помощь 83-летнему деду, который упал на пол внутри квартиры, и передали его сотрудникам скорой помощи.