Жителя Шымкента арестовали за попытку изнасилования собственной дочери

Дело педофила проходит по статье «Развращение малолетнего лица», передает OTYRAR.

22 марта в полицию города обратилась женщина с заявлением, что ее муж пытался изнасиловать 11-летнюю дочь. Инцидент прокомментировали правоохранительные органы.

«22 марта с заявлением в полицию о сексуальном домогательстве со стороны отца в отношении собственной дочери обратилась местная жительница. В данное время следователями Енбекшинского РУП проводится досудебное расследование по ст.124 УК РК «развращение малолетнего лица». Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас женщина и семеро ее детей проживают в кризисном центре «Комек». Их жизни ничего не угрожает, с девочкой работают психологи. Шокирующие подробности изданию Экспресс К рассказали в кризисном центре.

«В четвертом часу ночи мать — женщина 1992 года рождения — вдруг проснулась, так как почувствовала душевную тревогу. В этот момент она обнаружила, что муж домогается 11-летней дочери, закрыв ей рот рукой. С девочки было снято нижнее белье, которое в разорванном виде валялось на полу», — сообщила руководитель кризисного центра «Комек» Малика Жусупова.

Став свидетелем шокирующей сцены, мать увидела, как дочь в слезах старается оттолкнуть отца и вырваться из его объятий. В этот момент отец-педофил пытался овладеть ребенком. Матери удалось спасти девочку. Но пока отец и мать скандалили, девочка пыталась перерезать себе вены. К счастью, безуспешно. Со слов руководителя кризисного центра, в ходе расследования выяснилось, что мужчина имеет склонность к педофилии.